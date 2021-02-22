تعليمات جديدة من «المركزى» بشأن مساهمات البنوك فى صناديق الاستثمار

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على إضافة مساهمات البنوك في رءوس أموال صناديق الاستثمار في الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة ضمن نسبة الـ25% المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن، شريطة الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.ويتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلى على أن يتم حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% على مساهمات البنوك في رءوس أموال جميع صناديق الاستثمار في الصناديق) Fund of Funds (والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رءوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها.