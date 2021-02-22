بيانات في إنجلترا تظهر فعالية لقاح فايزر بيونتيك بنسبة 75%

أظهرت بيانات نشرت في إنجلترا اليوم الاثنين أن جرعة واحدة من لقاح فايزر بيونتيك تقلل معدلات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بأكثر من 75% لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.وصدرت هذه البيانات عن هيئة الصحة العامة الإنجليزية، وهي أول تحليل مستقل في بريطانيا يظهر فعالية لقاح فايزر بيونتيك بعيدا عن التجارب.ومن بين الذين تجاوزوا الثمانينيات من العمر، وجدت بيانات من أكثر من 12 ألف شخص أن لقاح فايزر بيونتيك وفر حماية بنسبة 57 % على الأقل من فيروس كورونا بعد 28 يومًا من التطعيم بجرعة واحدة، بينما ارتفعت النسبة إلى 88 % بعد تناول الجرعة الثانية من اللقاح.وتراقب هيئة الصحة العامة الإنجليزية أيضًا التأثير الفعلي للقاح استرازينيكا أوكسفورد وستنشر هذه النتائج في الوقت المناسب، لكنها قالت إن البيانات المبكرة تشير إلى أن اللقاح يوفر "مستويات جيدة" من الحماية من الجرعة الأولى.