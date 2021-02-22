غضب سعودى من تركيا بعد نشرها خريطة تضم الجزيرة العربية

دشّن مغردون سعوديون، مساء أمس الأول، هاشتاج «صفر تعامل مع تركيا»، الداعى لمقاطعة المنتجات التركية، ردًا على سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عقب نشر إعلامه خريطة متخيلة لبلاده عام ٢٠٥٠، تظهر فيها تركيا وقد عادت لعصر الخلافة العثمانية البائدة، وضمت شبه الجزيرة العربية بأسرها وسوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا واليونان.وغرّد رجل الأعمال السعودى والناشط منذر آل الشيخ، على حسابه بـ«تويتر»، واصفًا ما حدث بأنه «إساءة بالغة من أردوغان»، داعيًا لمقاطعة تركيا لأن خطر تمددها فى المنطقة «أخبث وأكبر ضررًا من مطامع إيران وإسرائيل».ودعت «الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا» فى السعودية، التى تم إطلاقها أكتوبر الماضى، إلى التخلى الكامل عن أى منتجات تركية، معتبرة أن الاستمرار فى بيعها سيكون غير مقبول، خاصة فى ظل «توسع العداء التركى».وقالت الحملة، فى بيان نشرته على حسابها بـ«تويتر»: «مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو ٤ أشهر، تجاوبت خلالها مشكورة العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية تصريف البضائع التركية المتواجدة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية».وتابعت: «لن يكون مقبولًا على الإطلاق استمرار أى متجر فى عرض وبيع أى منتج تركى تحت أى ذريعة كانت»، معتبرة أن الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أى منتج أو مستورد تركى نهائيًا، وصولًا لهدف الحملة الرئيس المتمثل فى الشعار «صفر تعامل مع تركيا».