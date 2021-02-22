رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غضب سعودى من تركيا بعد نشرها خريطة تضم الجزيرة العربية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:06 م
أردوغان
أردوغان
آية حسنى
طباعة


دشّن مغردون سعوديون، مساء أمس الأول، هاشتاج «صفر تعامل مع تركيا»، الداعى لمقاطعة المنتجات التركية، ردًا على سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عقب نشر إعلامه خريطة متخيلة لبلاده عام ٢٠٥٠، تظهر فيها تركيا وقد عادت لعصر الخلافة العثمانية البائدة، وضمت شبه الجزيرة العربية بأسرها وسوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا واليونان.
وغرّد رجل الأعمال السعودى والناشط منذر آل الشيخ، على حسابه بـ«تويتر»، واصفًا ما حدث بأنه «إساءة بالغة من أردوغان»، داعيًا لمقاطعة تركيا لأن خطر تمددها فى المنطقة «أخبث وأكبر ضررًا من مطامع إيران وإسرائيل».
ودعت «الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا» فى السعودية، التى تم إطلاقها أكتوبر الماضى، إلى التخلى الكامل عن أى منتجات تركية، معتبرة أن الاستمرار فى بيعها سيكون غير مقبول، خاصة فى ظل «توسع العداء التركى».
وقالت الحملة، فى بيان نشرته على حسابها بـ«تويتر»: «مضى على انطلاق الحملة الشعبية المباركة لمقاطعة المنتجات التركية نحو ٤ أشهر، تجاوبت خلالها مشكورة العديد من الشركات والمتاجر والأسواق، وأكد بعضها عبر بيانات رسمية تصريف البضائع التركية المتواجدة بالمخازن والمستودعات لحين انتهاء الكمية».
وتابعت: «لن يكون مقبولًا على الإطلاق استمرار أى متجر فى عرض وبيع أى منتج تركى تحت أى ذريعة كانت»، معتبرة أن الفترة الماضية كانت كافية لتصريف البضائع التركية ووقف التعامل الكامل مع أى منتج أو مستورد تركى نهائيًا، وصولًا لهدف الحملة الرئيس المتمثل فى الشعار «صفر تعامل مع تركيا».


موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف الثاني الإعدادي الاسترشادية الموحدة للترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات.. تفاصيل الضبط على الأقمار الصناعية

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

أيام زمان

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. خيرى حسن يناقش «أرواح على الهامش» بالنيل الثقافية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصرين

أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي