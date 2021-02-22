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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المركزى» يصدر ضوابط استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتمانى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:44 م
المركزي
المركزي
راندا التوني
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قرّر مجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على إصدار ضوابط استخدام البيانات البديلة للتقييم الائتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي (Behavioral Scoring Models).

وأكد البنك أنه حال قيام البنوك بمنح تمويل يعتمد على نماذج تقييم رقمي تقوم بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية، مثل سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، يتعين الالتزام بالضوابط التالية:

1 - أن يقتصر هذا على الشركات متناهية الصغر والصغيرة - شاملة الشركات حديثة التأسيس– التي يبلغ حجم أعمالها.

2) إيرادات مبيعات سنوية (المقدرة بـ20 مليون جنيه على الأكثر، مع ضرورة قيام البنوك بمتابعة حجم أعمالها بشكل دوري وذلك للتأكد من تماشيه مع الحد المذكور).
2 - أن يكون التمويل المباشر بالعملة المحلية فقط.
3 - وضع سياسات وإجراءات عمل خاصة بنماذج التقييم الرقمي، يتم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، ومراجعتها بشكل دوري.

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