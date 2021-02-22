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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مفاجأة.. البدري وافق على عدم تفعيل بند الـ10% في ولاية الجنايني

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:01 م
جريدة الدستور
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كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني، وافق على عدم تفعيل بند زيادة نسبة الـ10% في عهد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.

 

وواصل المصدر في تصريحات خاصة لـ"الكابتن" أن اللجنة الخماسية رفضت الطلب الذي تقدم به الجهاز الفني على تفعيل بند الـ10% ووافق الجهاز الفني للمنتخب وقتها على عدم تفعيل بند الزيادة وليس تأجيلها وبالتالي تقاضى أعضاء الجهاز الفني المنتخب رواتبهم الشهرية بدون زيادة.

 


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