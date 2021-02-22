مفاجأة.. البدري وافق على عدم تفعيل بند الـ10% في ولاية الجنايني

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني، وافق على عدم تفعيل بند زيادة نسبة الـ10% في عهد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة.









وواصل المصدر في تصريحات خاصة لـ"الكابتن" أن اللجنة الخماسية رفضت الطلب الذي تقدم به الجهاز الفني على تفعيل بند الـ10% ووافق الجهاز الفني للمنتخب وقتها على عدم تفعيل بند الزيادة وليس تأجيلها وبالتالي تقاضى أعضاء الجهاز الفني المنتخب رواتبهم الشهرية بدون زيادة.







