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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الخليجي والمملكة المتحدة يؤكدان العلاقات الاستراتيجية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:41 م
التعاون الخليجي
التعاون الخليجي
وكالات
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أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمملكة المتحدة أهمية العلاقات الاستراتيجية بينهما، وعمق هذه العلاقة استنادًا إلى ما يجمع الطرفين من نظرة مشتركة وتفاهم وتعاون تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الافتراضي اليوم الإثنين، برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة جيمس كليفرلي، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح الحجرف، ووفود الدول الأعضاء والأمانة العامة، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية القائم بين الجانبين الخليجي والبريطاني.

وقال بيان رسمي إن الوزراء بحثوا العلاقات الخليجية البريطانية ومجالات التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، بما يخدم أهداف الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي انطلقت بعد عقد القمة الخليجية البريطانية في أول ديسمبر.2016

وجرى خلال الاجتماع، طبقا للبيان، استعراض المراجعة المشتركة للتجارة والاستثمار، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والاستئناف في مفاوضات التجارة الحرة.

وناقش الوزراء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في اليمن، وإيران، والعراق، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في مواجهة تحديات الأمن والسلام.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون متانة العلاقات الخليجية-البريطانية، ورسوخها في ضوء العلاقات التاريخية بين الطرفين، واستنادًا على الفهم المشترك والتعاون والتنسيق بين الطرفين في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك الفرص المتاحة لخدمة المصالح المشتركة للطرفين.

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