الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على العسكريين المسئولين عن الانقلاب في بورما

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل قرر الإثنين فرض عقوبات على العسكريين البورميين المسئولين عن الانقلاب.وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي: "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".