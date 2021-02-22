الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على العسكريين المسئولين عن الانقلاب في بورما
الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:41 م
وكالاتطباعة
أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل قرر الإثنين فرض عقوبات على العسكريين البورميين المسئولين عن الانقلاب.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي: "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي: "قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات تستهدف تحديدا المصالح الاقتصادية والمالية للعسكريين، بما أنهم رجال أعمال في هذا البلد ويملكون قطاعات من الاقتصاد".