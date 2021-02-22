الإيبذياكون ماهر عزيز: «الانقطاع» شرط أساسي للصوم في المسيحية

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.قال الشماس الإيبذياكون ماهر عزيز- والإيبذياكون هو الرتبة الثالثة من الرتب الشماسية- بإيبارشية بني سويف- في تصريحات خاصة: إن البعض يتهم الأقباط بأن صومهم بلا انقطاع عن المأكل والمشرب، إلا أن تلك مجرد شائعات، موضحًا أن الصوم بالكنيسة القبطية يعتمد على الصوم انقطاعيًا من الساعة 12 من منتصف الليل، وحتى موعد خروج القداسات المتأخرة، بين الساعة الثالثة والرابعة عصرًا.يضاف إلى ذلك عدم تناول المأكولات ذات الطابع الحيواني أو البحري، كنوع من أنواع زيادة الزهد والتقشف.وأوضح "عزيز" أن فكرة الانقطاع لا تتعلق بالماكل والمشرب فقط، بل تشمل أيضًا التدخين والعلاقات الزوجية، إضافة إلى الانقطاع التام عن الخطايا طوال فترة الصوم، مع وجود نية عدم العودة إليها.