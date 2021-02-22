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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية بريطانيا يدعو لإطلاق سراح زعيمة ميانمار

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:57 م
دومينيك راب
دومينيك راب
وكالات
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دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الإثنين، جيش ميانمار إلى "التنحي" وتحرير زعيمة البلاد الفعلية أون سان سو تشي.
وألقى راب خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الاثنين، تحدث فيه عن الانقلاب العسكري الذي شهد اعتقال سو تشي والرئيس وين مينت واحتجازهما في أول فبراير الجاري.

وخلال الانقلاب، تم اعتقال 640 شخصًا أو اتهامهم أو الحكم عليهم، ولا يزال 593 منهم رهن الاحتجاز، وفقًا لجمعية المساعدة المستقلة للسجناء السياسيين.
وأضاف راب أن الوضع في ميانمار يزداد سوءا، أن الانتهاكات والتجاوزات موثقة توثيقًا جيدًا، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقيود الصارمة على حرية التعبير.
ودعا الجيش إلى التنحي قائلًا إنه "يجب إطلاق سراح القادة المدنيين، ويجب احترام الرغبات الديمقراطية لشعب ميانمار".

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