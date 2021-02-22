الأسهم الأوروبية تقلص خسائرها بعد تعليقات من رئيسة المركزي الأوروبي

قلصت الأسهم الأوروبية خسائرها الأولية، الإثنين، بعد أن دفعت تعليقات من رئيسة البنك المركزي الأوروبي عوائد السندات الحكومية للهبوط، بالرغم من أن توقعات التضخم ومبيعات لجني الأرباح في أسهم التكنولوجيا دفعت المؤشر القياسي للتراجع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.4 بالمائة بعد أن هبط بما يصل إلى واحد بالمائة. وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات التجزئة في مقدمة الخاسرين مع هبوطهما 1.9 بالمائة و1.3 بالمائة على الترتيب.

وخالفت أسهم شركات السفر والترفيه اتجاه السوق ليصعد مؤشر القطاع 4.3 بالمائة بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطة على مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام المرتبطة بكوفيد-19 في البلاد.