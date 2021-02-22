وزير الخارجية الفرنسي: برنامج إيران النووي مقلق

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الإثنين إن الوزير جان إيف لو دريان أبلغ نظراءه بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل أن الموقف المتعلق ببرنامج إيران النووي "مقلق".كان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله في وقت سابق اليوم الإثنين إن بلاده قد تخصب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة إذا احتاجت ذلك وإنها لن ترضخ أبدا للضغوط الأمريكية بشأن نشاطهاالنووي.