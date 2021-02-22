مريم السكرى تنضم لأسرة مسلسل «نجيب زاهى زركش»

انضمت الممثلة الشابة مريم السكرى لأسرة مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، شيرين، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، مريم السكرى، رنا رئيس، تميم عبده، محمد الصاوي، فتوح أحمد، حنان سليمان، مايان السيد، محمد يسري، محمد محمود، رامز أمير، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج شادى الفخرانى.الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مريم السكرى، مسرحية "ليلتكم سعيدة"، من إخراج خالد جلال، كما شاركت مريم السكرى فى أعمال نورت مصر، أبوشنب، المغنى، جحيم فى الهند، عسل أسود، لهفة، جيران السعد، خطة جيمى، عايزة أتجوز، قهوة سادة، من غير مقص، الباب فى الباب.