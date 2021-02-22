جهود «التعاون الدولي» في مكافحة الصورة الذهنية الخاطئة عن تعلم الفتيات

أكدت وزارة التعاون الدولي أن تقلد السيدات للمراكز القيادية في العالم ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التنمية، وفي مصر تسعى الدولة لتعزيز تمكين المرأة ومشاركتها على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تشغل المرأة 24% من حقائب مجلس الوزراء مقارنة بـ 11،8% فقط في عام 2018.وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن برنامج تطوير التعليم الذي ينفذه البنك الدولي مع وزارة التربية والتعليم من خلال تمويل بقيمة 500 مليون دولار يركز على إدماج السيدات في وضع خطط تمكين الفتيات ومواجهة التحديات التي تواجههن (الحضور، والتسرب، والتسجيل في مدارس العلوم والرياضيات).كما يعمل البرنامج على البحث في القيود التي تواجه الفتيات، ودور الأمهات في التعليم، والعنف القائم على النوع الاجتماعي أو التحرش الجنسي في المدارس.