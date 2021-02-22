المؤرخ محمد عفيفى: نحتاج لمجموعة وزارية ثقافية على غرار «الاقتصادية» مع تنسيق العمل وفق «سياسة الشبكات»

التاريخ فى نظره كائن حى يتجدد باستمرار ويمكن رصده فى حياة البسطاء كما فى قصور الملوك والرؤساء، لذا اعتاد أن يقرأه فى يوميات الثورة العرابية وسينما يوسف شاهين وأغنيات محمود شكوكو الشعبية، إيمانًا منه بأن سيرة الشخصيات المنسية تستحق أن تُروى، خاصة فى مصر، التى يمكن ببساطة أن يصبح هامشها هو متنها، ومتنها هو هامشها، سواء بسواء.وفى حواره مع «الدستور»، يتحدث الدكتور محمد عفيفى، أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة، عن نسبية ما يكتبه المؤرخ، ودوره فى فهم الحاضر والمستقبل، وحاجة المثقف إلى مشروع ثقافى يتحرك من خلاله، بالإضافة إلى رؤيته الخاصة لكيفية استعادة مصر قوتها الناعمة محليًا وإقليميًا.■ بداية.. فى ظل الحراك الشعبى الدائر فى ‏المنطقة العربية فى السنوات الماضية هل ترى أن العروبة فشلت سياسيًا ونجحت ثقافيًا؟- أنا من أنصار العروبة ثقافيًا، أما سياسيًا فأفضل التعاون من خلال تفعيل دور الجامعة العربية، أما فكرة الدولة العربية الواحدة فقد فشلت وعلينا أن نعترف بذلك، وحتى فكرة اتحاد دول عربية على النسق الأوروبى قد فشلت أيضًا.■ متى حدث هذا الفشل تحديدًا.. هل بعد انفصال مصر وسوريا أم بعد معاهدة السلام فى عصر السادات؟- البدايات كانت خاطئة، فلكى نبدأ بشكل صحيح للوصول إلى اتحاد لا بد من توافر عوامل عدة، أهمها الاقتصاد والثقافة، ومناخ وتعاون يتصاعد إلى الحد الذى يرى فيه الناس أنفسهم أنه لا سبيل إلا للتعاون، لأنه مفيد من الناحية الاقتصادية، وهو ما حدث فى الاتحاد الأوروبى، فكل الدول الأوروبية اتفقت على عملة اليورو من أجل المصلحة العامة، أما هنا فى العالم العربى فلم نتدرج، خلافًا لما حدث فى أوروبا، لذا كانت تجربة الاتحاد الأوروبى هى الأنجح، والجامعة العربية لم تقم بنفس الدور، لأنها نشأت ضعيفة، والبديل الأنسب عن ذلك هو التعاون الاقتصادى والثقافى.وتجربة العروبة فى خمسينيات القرن الماضى كانت مفيدة للمنطقة، لأنه كان عصر القوميات، لكن هناك ما أعاق العروبة، مثل التدخل الخارجى والانجرار إلى حروب، ثم صراعات بين الأنظمة العربية وبعضها البعض، لدرجة أن البعض قال إن هناك حربًا عربية باردة، ثم جاءت هزيمة ٦٧، وأخيرًا معاهدة السلام فى عهد الرئيس السادات، وللأسف أعقب ذلك إخراج مصر من جامعة الدول العربية، وهو قرار سيئ.■ المؤرخ حين يكتب قد يقع فى فخ التأثر بالصراعات السياسية أو تجاهل الأحداث.. فكيف يمكن للمؤرخ أن ينجو من الأمرين؟- يمكن التخلص من ذلك بالرجوع إلى القاعدة الأساسية فى منهج البحث التاريخى ومناهج العلوم الاجتماعية، ألا وهى «النسبية»، فالمشكلة أننا تربينا على الأبيض والأسود، فهناك شخص جيد وآخر سيئ، وكل ذلك انحيازات، أما إذا تبنينا وجهة النظر النسبية فسوف نصل إلى الموضوعية، وبالتالى، سيصبح ما يقدمه أى مؤرخ هو شيئًا نسبيًا، وللقارئ أن يتفاعل ويشتبك أحيانًا مع ما يقوله المؤرخ، حتى لا يصبح التاريخ تلقينًا.وذلك ما يصل بنا للحديث عن نظام التعليم فى مصر، فيجب أن نعطى التلاميذ فكرة ونطرحها للنقاش، ويطرحون أفكارهم حولها كذلك لنخرج بفكرة ثالثة، وهكذا، فكتابة التاريخ ليست تلقينًا ولا كهنوتًا ولا أبيض وأسود، بل هى كتابة نسبية تؤدى إلى حالة من التفاعل الفكرى.■ هل صحيح أن التاريخ يعيد نفسه؟- بالطبع لا، التاريخ لا يعيد نفسه لسبب بسيط جدًا هو أنه لا يوجد ما يسمى التاريخ كى يعيد نفسه، فالتاريخ كائن معنوى ليس له وجود سوى فى أذهاننا نحن، ونحن نكرر أخطاءنا لأننا لا نقرأ التاريخ ولا نتجاوزه.■ ما دور التاريخ فى وضع استراتيجيات للمستقبل؟- التاريخ لم يعد علم الماضى فقط، بل نحن الآن أمام علم تاريخ الحاضر وتاريخ المستقبل، والمؤرخ الآن يدرس الماضى لتجاوزه من أجل فهم الحاضر وبناء المستقبل.ومن هنا، نلاحظ على سبيل المثال أن أشهر مؤرخ فى النصف الأول من القرن العشرين، وهو المؤرخ الإنجليزى الشهير «أرنولد توينبى» صاحب نظرية التحدى والاستجابة، كان مستشارًا لوزارة الخارجية البريطانية فى أثناء الحرب العالمية الأولى، وهذا يوضح دور المؤرخ فى خدمة دولته ومنطقته.■ فى كتابك «المستبد العادل» تشير إلى لجوء الأمم فى لحظات الضعف إلى هذه النوعية من الحكام، فلمن تلجأ الأمم فى لحظات قوتها؟- فى الأوقات الطبيعية للأمم يقع العبء على المؤسسات، فدولة قوية تعنى مؤسسات قوية فى السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بكل ما يتضمنه ذلك من برلمان ووزارات وجيش وشرطة، وانتهاء بالمؤسسات الثقافية التى تملك مشروعًا ثقافيًا قوميًا قويًا، وتلك المؤسسات الدائمة هى ما تمثل أداة رافعة للأمم.وما حدث فى الولايات المتحدة مؤخرًا من هجوم على الكونجرس يؤكد أن أى دولة يمكن أن تقع، لكن المؤسسات فقط هى ما تحول دون ذلك، وهذا ما تم فى مصر بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، لذا لم يحدث فى مصر ما حدث فى دول أخرى، لأن الدولة المركزية فى مصر موجودة منذ أيام الفراعنة وحتى الآن.■ التطرف الثقافى وعدم قبول الاختلاف هل هو ابن البيئة العربية وضغوط المرحلة أم هو ظاهرة إنسانية عامة؟- هناك أكثر من بُعد فى هذه المسألة، فنمط التعليم فى منطقتنا يربى الطالب على سياسة التلقين، يحفظ ولا يناقش، وفى حقيقة الأمر نحن نسلمه لقمة سائغة لجماعات التطرف بعد ذلك، لأنه تربى على الحفظ لا على سياسة المعرفة والبحث عنها، لذا ففى المنطقة العربية سوء حالة التعليم ساعد بشدة على التطرف.وإلى جانب ذلك هناك عدة أسباب عالمية، فالعالم الآن يتجه نحو اليمين الراديكالى، لذلك يحكم اليمين فى فرنسا وإيطاليا وحتى إسرائيل، و«ترامب» كان تعبيرًا عن اليمين فى أمريكا، وفى لحظة اقتحام الكونجرس رأينا رموزًا للجماعات اليمينية المتطرفة.لذلك فإن التطرف لا دين له، لأنه يمثل ظاهرة عامة، وهذا التطرف لا علاقة له بالعرب أو بالإسلام، فمن قتل إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلى، على سبيل المثال كان متطرفًا يهوديًا لا فلسطينيًا.والمثقف يلعب دورًا فى مسألة التطرف والعنف، فمثلًا، اختلاف المثقفين فى مصر لا يصل إلى السلاح، فالمثقف لديه خط أحمر لأنه ابن التربة الزراعية وابن حضارة النيل، لذا لم نرَ اغتيالات للمفكرين فى مصر، باستثناء فرج فودة، بسبب التراث الحضارى وطبيعة العلاقات بين الناس، فلا وجود للخلاف بين قبيلة كذا وقبيلة كذا، أو بين السُنة والشيعة.■ هل أسهم المثقف المصرى دون قصد فى تهميش دوره فى المجتمع عبر سلبية مشاركته الاجتماعية والسياسية وانشغاله بقضايا لا تشغل عامة الناس؟- لا نستطيع أن نظلم المثقف المصرى بالقول إنه أسهم فى تهميش أو إقصاء نفسه، فالمثقف المصرى منذ أيام رفاعة الطهطاوى وحتى الآن يحتاج لمشروع قومى ثقافى كى يتحرك من خلاله.وقد كان «الطهطاوى» بالتأكيد مثقفًا كبيرًا، لكنه عاش فى ظل المشروع الثقافى لمحمد على، وكذلك نما «على مبارك» فى ظل مشروع الخديو إسماعيل، إذن دون مشروع قومى لا يمكن أن نلقى باللوم على المثقف المصرى وحده.■ لو طُلب منك وضع خطة للنهضة بالثقافة فى مصر فما الاستراتيجية الناجزة لتحقيق ذلك من وجهة نظرك؟- البداية تكون بإدراك الهدف من وزارة الثقافة ومشروعها، فالهدف الآن هو استعادة دور مصر وقوتها الناعمة على المستويين المحلى والعربى، ثم على المستوى الإفريقى وحوض البحر المتوسط، والسؤال: كيف يمكن تحقيق ذلك؟ وهنا لا بد من العودة إلى روح الفريق، واستخدام «سياسة الشبكات»، وهى نمط العمل الثقافى حاليًا فى أغلب بلدان العالم.وأول ما يجب العمل عليه هو التنسيق بين هيئات وزارة الثقافة، فلا يعقل التضارب الذى يحدث لدينا بين الهيئات وبعضها، كما أن علينا إعادة هيكلة وزارة الثقافة من جديد لأنها أصبحت مترهلة.وعلى جانب آخر، هناك ضرورة لأن تتبنى الدولة مشروعًا قوميًا للثقافة، بمعنى أن هناك ضروة لانعقاد وزارات المجموعة الثقافية كما تنعقد الوزارات الاقتصادية والخدمية، حاليًا، فالشأن الثقافى ليس مهمة وزارة الثقافة وحدها، بل تشترك فيه عدة وزارات هى: الثقافة والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والإعلام والأوقاف.ومن هنا نحتاج إلى تنسيق العمل فيما بين هذه الوزارات جميعًا، حتى داخل المحافظات، فمثلًا، نحن بحاجة للتعاون بين قصر ثقافة أسيوط وجامعة أسيوط، ليدعم كل منهما الآخر فى إطار المشروع القومى.كما نحتاج إلى الانفتاح على الإعلام والمجتمع المدنى والجمعيات الثقافية حتى لا يحدث تضارب فيما بينها، والاشتراك مع دور النشر الخاصة واتحاد الناشرين وتحميلهما جزءًا من العبء الواقع على وزارة الثقافة، بالإضافة إلى الانفتاح على رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية التى تقدم دعمًا ماليًا، والاستفادة بنسبة من عوائد البنوك فى دعم الشأن الثقافى من أجل بناء الإنسان المصرى.■ فى أوروبا يحافظ نظام البلديات على الثروة المعمارية وتراثها، فكيف يمكن الحفاظ على هذا التراث فى مصر مع غياب دور المحليات؟- الحفاظ على التراث المعمارى مشكلة كبيرة جدًا، فنحن نحتاج لنظام بلديات منتخب بالمنطق الأوروبى، على أن تحدد ضريبة محلية لكل محافظة لرعاية نشاطات محددة، وعلى البلدية فى كل منطقة أن تقدم خدماتها، وإذا لم تنجح يتم تغييرها.ومنذ فترة، حدثت أزمة حول تمثال «ديليسبس»، وهل يمكن إعادة نصبه فى بورسعيد من جديد أم لا؟، وقد حولنا هذه المشكلة لقضية قومية، لكن فى دول أخرى تحل مثل هذه المشكلات عبر المجلس المحلى والبلديات واستطلاع رأى عامة الناس.وفى الخارج قد يتسبب فتح حديقة أو إغلاقها فى مشكلة، وهنا يعرض المجلس البلدى فكرته على الناس، وقد كان لدينا مثل هذا النموذج فى المجلس البلدى فى الإسكندرية فى القرن التاسع عشر، ولعب دورًا مهمًا فى نهضة الإسكندرية الثقافية والفنية وقتها.هل يشترط أن يكون وزير الثقافة فى أى بلد من كبار المثقفين؟- وزير الثقافة ليس بالضرورة أن يكون من كبار المثقفين، وثروت عكاشة، أفضل وزير للثقافة بإجماع المثقفين، لم يكن أفضل مثقفى عصره، فى ظل وجود أسماء مثل طه حسين وتوفيق الحكيم وحسين فوزى ونجيب محفوظ وغيرهم.لكن على وزير الثقافة أن يمتلك رؤية ثقافية، بالإضافة إلى القدرة على إدارة الشأن الثقافى، وليس معنى ذلك أن يبتكر هو الثقافة أو يسيطر عليها، لأن فن الإدارة بشكل عام هو كيفية استثمار قدرات وإمكانات فريق العمل، وتحفيزه على إخراج وإنتاج أحسن ما لديه، ومن هنا جاءت أهمية ثروت عكاشة، التى تمثلت فى قدرته على تنشيط وتحفيز الكوادر التى تعمل تحت يديه وإعطاء من حوله حرية الابتكار.