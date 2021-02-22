«زكريا» يحيي حياكة الجلود بمعرض «ديارنا» (فيديو)

ساحة واسعة أُقيم عليها معرض «ديارنا للحرف اليدوية 2021»، في دورته الـ61 بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ويضم هذا العام أكثر من 300 عارض وسط حضور مجموعة كبيرة من فناني المنتجات اليدوية والمميزة.وفي «ديارنا» يجلس أحمد زكريا من السيدة زينب، ٣٤ عاما، ليمارس هوايته «مهنة حياكة الجلود» التي أتقنها بفضل دراسته في كلية الفنون الجميلة.أتقن «زكريا» العديد من الحرف مثل النحاس والخشب، ولكنه تخصص في الرسم والحياكة على الجلود منذ عام ٢٠١٦ بعد ما تنقل في العديد من الورش والأعمال اليدوية المختلفة، حيث يستخدم في مشغولاته أنواع عديدة من الجلد الطبيعي.وأوضح أنه يشارك للمرة الرابعة في معارض «ديارنا»، حيث شارك منذ عام ٢٠١٨، وأكد أن التنظيم متميز للغاية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وتابع أن نوعية الزبائن تختلف مابين سيدات ورجال بمختلف الأعمال وبحسب المنتج المرغوب به، فكبار السن متطلباتهم للأحزمة والأحذية والشباب يفضلون «النوت بوك» بغلاف من الجلد وتقدم كهدايا مميزة.