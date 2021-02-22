تعرف على الطقس المختلف لقداسات الكنيسة في صوم أهل نينوى

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.وللقداسات في صوم أهل نينوى طابع يميزها، فيقول الموقع الرسمي لكنيسة الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي، بالإبراهيمية بالإسكندرية، وهو أحد المواقع المُتخصصة في العلوم الكنسية، إن قداس صوم أهل نينوى يجب أن يبدأ ظهرًا وتُصلى مزامير السواعي الثالثة، والسادسة، والتاسعة، والغروب، والنوم، والستار في الأديرة، وينتهي عند الغروب (الساعة الحادية عشرة)، ويقدم الحمل ويقال لحن الليلويا إيه إي إيخون بدلًا من الليلوبا فاي بيه بي، سوتيس آمين دمجًا ثم نيف سنتي.ويُشير الموقع في تنويهه الطقسي عن الصوم، إلى أنه "يقول الكاهن إكلينومين طاغوناطا ثلاث دفعات ويعمل ثلاث ميطانيات أمام المذبح ويرد عليه الشعب ثم يقولون كيرياليسون ثم يقرأ الكاهن تحليل الخدام، ويقول الشمامسة لحن إنثو تيه تي شوري ثم الهيتينيات وفيها الربع الخاص بيونان قبل الربع الخاص بالآباء الرسل ثم تين أوأوشت قبل البولس. وعند رفع بخور الأبركسيس Pra[ic يقال مرد الأبركسيس شاري إفنوتي ثم أوشية الإنجيل فالإنجيل".واختتم قائلًا: "تقال قسمة الصوم الأربعيني المقدس وفي التوزيع يقال مرد التوزيع «يونان في بطن الحوت كمثال المسيح في القبر ثلاثة أيام» ولحن بي ماي رومي، وما يناسب من مدائح الصوم والختام".