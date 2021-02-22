رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد انتشاره.. «الراب» فن قديم يعود من جديد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:39 م
فن الراب
فن الراب
إسلام جمال
طباعة
فرض فن الراب نفسه بشكل كبير على الساحة، فأصبح يسيطر على الكثير من الأعمال الفنية والإعلانات بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

«الراب» فن انتشر بقوة بسبب السوشيال ميديا، وهو باختصار فن لا يعتمد على لحن منتظم أو إيقاع، فهو عبارة عن سرد لقصص مر بها «الرابر» أو المواقف الحياتية التي نمر بها.

بدأ في الولايات المتحدة منذ السبعينات
هو نوع من أنواع الغناء وأحد فروع ثقافة الهيب هوب الرئيسية، وهو التحدث وترديد الأغنية بقافية معينة، وهو أيضا تسليم القوافي والتلاعب بالألفاظ حتى تتماشى مع القافية دون الالتزام بلحن معين.

انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية السبعينات في حي برونكس، ولاية نيويورك على أيدي الأمريكيين الأفارقة، كما أنتشر عالميًا منذ بداية التسعينات.

موسيقى الراب هو عنصر أساسي في الهيب هوب، ولكن هذه الظاهرة كانت موجودة قبل ثقافة الهيب هوب بعقود، يمكن إلقاء الراب بوجود الإيقاع أو بدونه.

في الثمانينات أشتهرت بعض الجماعات التي تغني الراب أمثال Run-D.M.C، قاد نجاح هذه الجماعات إلى إتنشار الراب التجاري. اما في نهايه التسعينات كان الراب قد حقق انتشارا كبيرا داخل وخارج أمريكا. ومعا بداية الألفيه الجديده أصبح الراب هو الفن الأسرع انتشارا في العالم حيث انتشر الراب في ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، اليابان، هولندا، البرتغال والشرق الأوسط وأصبح له ملايين المعجبيين حول العالم.

السوشيال ميديا.. حلبة المنافسة بين "الرابر"
تعتبر منصات التواصل الإجتماعى الساحة الرسمية للتنافس بين "الرابر" من خلال نشر الفيديوهات الخاصة بهم.

ولفن الراب شريحة عريضة من المحبين لهذا الفن الذى فرض نفسة على الساحة، فالبعض يراه معبر عن حالة الشباب والظروف التى يمر بها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

«المركزي» يوجه البنوك بضخ 100 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

غرق مركبين بـ19 مواطنا في بحيرة مريوط بالإسكندرية

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

الآن.. أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول.. الرابط والخطوات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

أيام زمان

رقصك حلو ومش حرام.. حكاية تحية كاريوكا مع «هز الوسط»

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

غدًا.. دار الكتب تناقش موهبة العقاد وحضارة الشعوب

الأربعاء.. خيرى حسن يناقش «أرواح على الهامش» بالنيل الثقافية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصرين