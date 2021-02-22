فيديو كليب أدهم نابلسي الجديد «خايف».. تريند بعد تخطيه المليون مشاهدة

تفاعل عدد كبير من الجمهور المحبين للطرب والفن من جميع أنحاء العالم، مع كليب الفنان أدهم نابلسي الجديد بعنوان" خايف" عبر السوشيال ميديا، واليوتيوب، وحقق الفيديو كليب نسبة مشاهدة عالية تخطت الملايين خلال الأيام الأولى من عرض الكليب، وما زالت عمليات البحث مستمرة من جانب محبى الطرب والغناء، حول الفيديو كليب الذي طرحه نابلسي.

كليب خايف للمطرب أدهم نابلسي 2021

تخطى فيديو كليب "خايف" نسبة مشاهدة وصلت ما يزيد عن الـ مليون و300 ألف مشاهدة منذ بداية انطلاقها أول أمس، الكليب من كلمات وألحان وتوزيع وغناء أدهم، مكس وماستر ريد رامب، ومن إخراج عمر رمال.

تبدأ الأغنية بالمطرب وهو في الصحراء يجلس على بيانو يعرف عليه، وتتنوع المشاهد مرة وهو يجلس في المنزل ويعد الطعام في المطبخ، ومرة أخرى وهو يحمل باقة من الورد لتقديمها إلى حبيبته، ومرة ثالثة يظهر وهو مريض بالفراش وترعاه حبيبته وتحاول أن تعطيه المسكنات والكمادات لتخفيف حالته المرضية.

وتعتبر الأغنية تجسيد لحياة المطرب وحبيبته معاه في هذه الحياة، وأنه يخاف أن يمر يوم بدونها، وخايف أن يفقدها، وأنه لا يستطيع العيش بدونها، ويؤكد خلال كلمات الأغنية أنه أناني في حبها.

أغنيات لـ أدهم نابلسي تخطت الملايين من المشاهدات

لست أغنية "خايف" التي تخطت الملايين الضخة من المشاهدات من جانب الجمهور، فقد سبقها أغنية "حان الآن" التي تخطت الـ 40 مليون مشاهدة، وكانت من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.

وكانت الأغنية من الأغاني الرومانسية، وكان مطلعها:" "وتعبيرًا عن الحالة اللي جوايا، هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي، وجودك جنبي بالنسبة ليا كفاية، موافق أعمل أي حاجة ترضيكي، وحان الآن، حبك ف قلبي ياخدله مكان.. ده مالي قلبي ولسه كمان".

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إضافة إلى ذلك، فقد تخطت أغنية " ما عندي استعداد" للمطرب أدهم الـ٤٦ مليون مشاهدة، منذ عرضها على المنصة الإلكترونية المتخصصة في عرض الفيديوهات "يوتيوب" في شهر نوفمبر الماضي 2020.

وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد ياسر.