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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

ما العلاقة بين يونان النبي والسيد المسيح؟ الأنبا بنيامين يجيب

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:47 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.

وقال الأنبا بنيامين، مُطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المنوفية، لـ«الدستور»، إنَّ يونان النبي يرمز إلى شخصية السيد المسيح، موضحًا أن السبب في ذلك هو أن كلًا من يونان النبي والسيد المسيح مخلص، فكما خلص يونان بكرازته هكذا خلص الرب العالم كله بفدائه على الصليب، كلاهما أيضًا يهودي حسب الجسد، كلاهما اختار الموت بإرادته الكاملة، يونان النبي اتخذ قرار موته بإرادته الكاملة حين قال «خذوني واطرحوني في البحر، فيسكن البحر عنكم»، السيد المسيح صلب بإرادته الكاملة قائلا «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» وقال أيضًا «لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضًا».

وأضاف: «يونان النبي ظل حيًا وهو في بطن الحوت مسبحًا الله، هكذا السيد المسيح كان حيًا بلاهوته في القبر ثلاثة أيام، ونزل إلى الجحيم حتى يخرج الذين ماتوا على رجاء القيامة وفتح لهم باب الفردوس، يونان خرج بعد ثلاثة أيام من بطن الحوت حيا والسيد المسيح في اليوم الثالث قام وخرج من القبر وهو مغلق تاركًا الكفن كدليل لقيامته».

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