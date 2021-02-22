رسميًا.. إطلاق الموقع الرسمي للراحل وحيد حامد

رحل عن عالمنا منذ فترة قريبة الكاتب الكبير وحيد حامد بعد صراع مع المرض، إلا أن ذكراه لا تزال متواصلة فنيًا مع عشاقه.ونشرت الصفحة الرسمية للراحل على "تويتر" صورة لموقع خاص به، تخليدًا لذكراه.وكتبت الصفحة: "‏يسعدنا الإعلان عن إطلاق الموقع الرسمي للكاتب الكبير وحيد حامد، لتوثيق تاريخه الحافل في صناعة السينما والتليفزيون، ويقدم الموقع محتوى رسميًا لتاريخ الكاتب الراحل".وقدم الراحل عشرات الأفلام ذات القيمة العالية، والتي نجحت نجاحًا كبيرًا مع نجوم التمثيل في العالم العربي.