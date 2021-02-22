الأربعاء.. خيرى حسن يناقش «أرواح على الهامش» بالنيل الثقافية

وعاش بعضهم فى عنابر "المجانين"- وهم عقلاء- مجبرين، صامتين، سنوات عديدة. وانتحر بعضهم فى ظروف مؤسفة، ومؤلمة، وحزينة، لتصبح سِيَرُهم فى سجلات التاريخ ما هى إلا "أرواح على الهامش" عاشت بقلوب بيضاء فى مواجهة قلوب سوداء. وعقول ملائكية فى مواجهة عقول شيطانية، ولأنها مواهب حقيقية، ستجدها ـ بهدوءـ انسحبت، وغادرت مسرح الحياة، بعدما فشلت فى مواجهة، ومجابهة، ومقاومة، أنصاف المواهب. هذه المواجهة التى تتكرر كل صباح، تشرق فيها شمس مجتمعاتنا العربية.



تلك المجتمعات التى تعتبر "الموهبة" وباء، وبلاء، وابتلاء، وسبب كل داء، لذا يجب مقاومتها، وقتلها فى مهدها، بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.



يذكر أن برنامج كلمات من إعداد محمد الكفراوي، وسعاد سليمان، تقديم خالد منصور وفاطمة السردي، وإخراج فاتن عبدالعزيز.

يحل الكاتب الصحفي خيري حسن ضيفًا على برنامج كلمات، والذي يذاع في تمام الخامسة والربع مساء الأربعاء المقبل على شاشة النيل الثقافية للحديث حول كتابه "أرواح على الهامش.. عباقرة ومنتحرون".وجاء في كلمة التصدير للكتاب "صفحات هذا الكتاب، تحمل بين حروفها، وسطورها، شموع، ودموع، وآمال، وآلام، شخصيات مختلفة، ومتباعدة. منهم من مات- للأسف- وغادر الحياة، بعدما انهارت قواه، قبل أن يحقق كلًا ـ أو جزءًا ـ مما عاش يحلم به.. ويتمناه، ومنهم من هو ما زال على قيد الحياة يقاوم، رغم ما يواجهه من صعوبات، واتهامات، وشائعات، وتربيطات، وهجوم ضارٍ، وشرس، وعنيف، وغير شريف فى مجمله، من كل الاتجاهات.كانت الموهبة ـ والموهبة فقط ـ هي العامل المشترك بين هذه الشخصيات جميعًا، وهى ـ أي الموهبة ـ التي عاشوا لها، دون أي نفاق، أو كذب، أو تضليل، أو تطبيل، من أجل مال، أو سلطة، أو منصب أو جاه. وبسبب تلك الموهبة نام بعضهم وراء أسوار "الزنازين"- وهم أبرياء- بلا أي جريمة ارتكبوها.