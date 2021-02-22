إغلاق 5 مراكز للدروس الخصوصية في أسوان

تمكنت اللجنة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، المشكلة برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المدينة، من إغلاق وتشميع 5 كيانات تعليمية خاصة (سناتر)، وذلك لمخالفتهم قرار رئاسة مجلس الوزراء وغير مرخصة.جاء ذلك في إطار تنفيذ القرار ٨٢٧ لسنة ٢٠٢٠ بغلق الكيانات التعليمية المخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة وهم كل من: صالح عبدالنظير وكيل الإدارة التعليمية بأسوان، ومحمد أبوالمكارم مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بأسوان، فضلًا عن أشرف عنتر رئيس حي جنوب، وعمرو عوض رئيس حي غرب، وعلي عبدالله مدير رخص المحلات بالوحدة المحلية.