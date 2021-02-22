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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

588 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية لإصلاح التعليم الأساسي

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:29 م
الوكالة الأمريكية
الوكالة الأمريكية
أسماء إبراهيم
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أكدت وزارة التعاون الدولي ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين لأي دولة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المساواة تساهم في تحقيق تكافؤ الفرص على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتقوي النسيج المجتمعي وتسرع التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية.

وكشف تقرير صادر عن الوزارة دور الوزارة في تعزيز تعلم الفتيات في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، من خلال توجيه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 588 مليون دولار في صورة منح لدعم برنامج إصلاح التعليم الأساسي في مصر.

وأشار التقرير إلى أن المشروعات المختلفة ضمن هذا البرنامج ركزت على توسيع فرص الوصول إلى تعليم جيد في مرحلة الطفولة المبكرة، وتشجيع مشاركة الإناث في مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتحسين أنظمة تقييم الطلاب، بالإضافة إلى زيادة جودة التعليم من خلال أنشطة التطوير المهني للمعلمين والإداريين، ودمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية لتشمل المزيد من الموارد الرقمية وتحسين جمع بيانات الفصول الدراسية.

وكجزء من المشروع، يتم أيضًا توفير فصول محو الأمية للأمهات ليتعلمن كيفية التعامل مع أطفالهن أثناء التعلم في المنزل.

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