رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

رحلة التعافي.. «الدستور» تتواصل مع شركات سياحية بعد عودة الرحلات الروسية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:28 م
الرحلات الروسية
الرحلات الروسية
سمر محمدين
طباعة
تأثرت مختلف القطاعات الاستراتيجية بالدول سلبًا، لاسيما قطاع السياحة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، الأمر الذي جعل الحكومات تطبق الحظر الشامل وتعليق الطيران، كإجراءً احترازيًا من أجل تقويض انتشار "كوفيد 19".

ومؤخرًا بعد ركود قطاع السياحة في مصر، أعلنت وزارة الطيران المدنى بدء عودة الطيران الروسى إلى مصر بعد توقف دام طويلًا، على أن تعود من جديد حركة الطائرات مرة أخرى إلى الغردقة وشرم الشيخ فى نهاية مارس المقبل الأمر الذي يُبشر بانتعاش حركة السياحة مرة أخرى.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أثر قرار عودة الطيران الروسي إلى مطارات مصر مرة أخرى، من خلال التواصل مع شركات سياحية وعاملين بالقطاع.

أشرف العربي، صاحب إحدى الشركات السياحية الداخلية، أوضح أن قرار عودة الطيران الروسي إلى مصر هو بمثابة قرار بدء انتعاش حركة السياحة مرة أخرى، إذ أن الجنسيات الروسية هي من أبرز الجنسيات السياحية التي تعتمد عليهم مصر في السياحة بشكل كبير، بسبب تفضيلهم لزيارة مصر كوجهة سياحية لاسيما في فصل الشتاء.

وأضاف العربي، أنه قبل اجتياح فيروس كورونا، كانت السياحة الروسية في مصر تحتل جانب كبير من إجمالي عدد السياح سنويًا، مشيرًا إلى أنهم يفضلون زيارة مصر طوال العام لاسيما في فصل الشتاء للتمتع بأجواء مصر الدافئة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة وغيرهم من المقاصد السياحية في مصر.

ومن جانبه كشف محمد عباس، مسئول الرحلات الداخلية بإحدى شركات السياحة، أن السياحة تأثرت بشكل عام في جميع دول العالم وليس في مصر فقط، وذلك جراء إجراءات الغلق ووقف الطيران، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف حكومات الدول.

وأكد مسئول الرحلات الداخلية أن قرار عودة الطيران الروسي يُبشر بالخير لما يترتب على القرار بعودة السياحة الروسية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا سيساعد في إنعاش السياحة بشكل كبير وأيضًا القطاعات الاخرى المرتبطة بالسياحة.

وعن الإجراءات الاحترازية كشف باسم عبدالله، يعمل في إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، أنه منذ الجائحة ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم في كل من الرحلات السياحية وداخل المنتجعات والفنادق نفسها.

وذكر عبد الله أنه تتمثل الإجراءات الاحترازية، في نسب تسكين المنتجع السياحي أو الفندق الذي لا تتجاوز الـ50%، وكذا في الانتقالات أثناء الرحلات الداخلية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في كافة الأنشطة السياحية.

وفق البيان الصادر عن البنك المركزي فإن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام 2019 بلغ 13.1 مليون سائح بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 الذي بلغ عدد السياح فيه 11.3 مليون سائح.

فيما بلغ إجمالي عدد السائحين عام 2017 الذين زاروا مصر 8.3 مليون جنيه، ووصلت في عام 2016 إلى 5.4 مليون سائح، وذلك بحسب بيان البنك المركزي.

موضوعات متعلقة

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

مصر للطيران توقف تشغيل 4 طائرات من طراز بوينج

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد مكي بعد إصابته بكورونا

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

الآن.. أكواد الامتحانات للصف الأول الثانوي 2021 الترم الأول.. الرابط والخطوات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

أيام زمان

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«الدين لا يعارض الرقص».. الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

غدًا.. دار الكتب تناقش موهبة العقاد وحضارة الشعوب

الأربعاء.. خيرى حسن يناقش «أرواح على الهامش» بالنيل الثقافية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصرين