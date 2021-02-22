رحلة التعافي.. «الدستور» تتواصل مع شركات سياحية بعد عودة الرحلات الروسية

تأثرت مختلف القطاعات الاستراتيجية بالدول سلبًا، لاسيما قطاع السياحة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، الأمر الذي جعل الحكومات تطبق الحظر الشامل وتعليق الطيران، كإجراءً احترازيًا من أجل تقويض انتشار "كوفيد 19".ومؤخرًا بعد ركود قطاع السياحة في مصر، أعلنت وزارة الطيران المدنى بدء عودة الطيران الروسى إلى مصر بعد توقف دام طويلًا، على أن تعود من جديد حركة الطائرات مرة أخرى إلى الغردقة وشرم الشيخ فى نهاية مارس المقبل الأمر الذي يُبشر بانتعاش حركة السياحة مرة أخرى.وتستعرض "الدستور" في السطور التالية أثر قرار عودة الطيران الروسي إلى مطارات مصر مرة أخرى، من خلال التواصل مع شركات سياحية وعاملين بالقطاع.أشرف العربي، صاحب إحدى الشركات السياحية الداخلية، أوضح أن قرار عودة الطيران الروسي إلى مصر هو بمثابة قرار بدء انتعاش حركة السياحة مرة أخرى، إذ أن الجنسيات الروسية هي من أبرز الجنسيات السياحية التي تعتمد عليهم مصر في السياحة بشكل كبير، بسبب تفضيلهم لزيارة مصر كوجهة سياحية لاسيما في فصل الشتاء.وأضاف العربي، أنه قبل اجتياح فيروس كورونا، كانت السياحة الروسية في مصر تحتل جانب كبير من إجمالي عدد السياح سنويًا، مشيرًا إلى أنهم يفضلون زيارة مصر طوال العام لاسيما في فصل الشتاء للتمتع بأجواء مصر الدافئة في مدينتي شرم الشيخ والغردقة وغيرهم من المقاصد السياحية في مصر.ومن جانبه كشف محمد عباس، مسئول الرحلات الداخلية بإحدى شركات السياحة، أن السياحة تأثرت بشكل عام في جميع دول العالم وليس في مصر فقط، وذلك جراء إجراءات الغلق ووقف الطيران، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف حكومات الدول.وأكد مسئول الرحلات الداخلية أن قرار عودة الطيران الروسي يُبشر بالخير لما يترتب على القرار بعودة السياحة الروسية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا سيساعد في إنعاش السياحة بشكل كبير وأيضًا القطاعات الاخرى المرتبطة بالسياحة.وعن الإجراءات الاحترازية كشف باسم عبدالله، يعمل في إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، أنه منذ الجائحة ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم في كل من الرحلات السياحية وداخل المنتجعات والفنادق نفسها.وذكر عبد الله أنه تتمثل الإجراءات الاحترازية، في نسب تسكين المنتجع السياحي أو الفندق الذي لا تتجاوز الـ50%، وكذا في الانتقالات أثناء الرحلات الداخلية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي في كافة الأنشطة السياحية.وفق البيان الصادر عن البنك المركزي فإن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام 2019 بلغ 13.1 مليون سائح بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 الذي بلغ عدد السياح فيه 11.3 مليون سائح.فيما بلغ إجمالي عدد السائحين عام 2017 الذين زاروا مصر 8.3 مليون جنيه، ووصلت في عام 2016 إلى 5.4 مليون سائح، وذلك بحسب بيان البنك المركزي.