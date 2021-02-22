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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق قافلة شاملة لخدمة 600 أسرة بقرى زفتى

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:22 م
انطلاق قافلة شاملة
انطلاق قافلة شاملة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قادت أماني خالد النادرى وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، القافلة العينية النقدية الطبية والتوجه إلى عزبة مشرف وعزبة أبو على توابع دهتوره بحضور شيخ العرب وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحياة كريمة لأهالي القرى.

وقالت وكيل الوزارة إن القافلة يستفيد منها 600 أسرة، وكانت المساعدات النقدية 200 جنيه مقدمة لـ300 أسرة بإجمالي 60 ألف جنيه، وأن المساعدات العينية عبارة عن 100 كرتونة مواد غذائية بقيمة 180 جنيه فقط بإجمالي ١٨ ألف جنيه يستفيد منها 100 أسرة علاوة على 100 بطانية لـ 100 أسرة بقيمة 155 جنيها للبطانية بإجمالي 15 ألفا و500 جنيه، بالإضافة إلى 100 كيلو لحوم بقيمة 90 جنيها للكيلو بإجمالي 9 آلاف جنيه.

كما تم توقيع الكشف الطبى وفحص حالات عدد 65 حالة منهم 47 روماتيد و18 بجهاز الايكوا التشخيصى بإجمالي تكلفة 13 ألف جنيه، كما قامت جمعية شبرا اليمن بتوقيع الكشف الطبى رمد على عدد 200 حاله بإجمالي تكلفة 5000 جنيه.

وأثناء الكشف تبين أن 38 حالة يعانون من مياه زرقاء - بيضاء - زفرة - زرع نخاع - انفصال شبكية، وسيتم إجراء العمليات لهم بالمجان وجارى تحديد تكلفة العمليات حيث إنها ستتجاوز الـ70000 جنيه.

كما تبين احتياج 13 مريضا لنظارات طبية قامت جمعية الإرادة بالتنفيذ بعد أخذ المقاسات اللازمة وتسليمهم بالمجان فى الحال بتكلفة 1950 جنيها.

كما قامت جمعية الهلال الأحمر بتوقيع الكشف الطبى بتخصصاته على عدد 537 حالة وتم الكشف باستخدام كافة الوسائل الحديثة، وقد تم صرف جميع الأدوية بالمجان وقد تجاوزت التكلفة مبلغ الـ 40000 جنيه.

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