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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الإكلريكي تادرس سعيد يوضح فضل «يونان النبي» على العراق

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:20 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
جرجس صفوت
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.

وقال الإكليركي تادرس سعيد لـ«الدستور» إنَّ يونان النبي له مكانة خاصة في الكنيسة الكلدانية العراقية، موضحًا أنَّ يونان النبي هو أحد أصحاب الفضل عليها، فلولا مناداته لنينوى بالتوبة، لكان أجدادهم قد فنيوا تمامًا.

وأوضح أنَّ الكتاب المُقدّس يذكر في السفر الذي يحمل اسم «يونان»، والذي يبلغ عدد فصوله 4 فصول أو 4 إصحاحات بحسب المصطلح الكنسي، أنَّ عدد الذين نجوا من العقاب الإلهي بسبب مناداة يونان النبي 120 ألف فرد.

وأكد سعيد أنَّ الكنيسة الكلدانية العراقية بناء على ذلك السبب تحتفل بصوم نينوى احتفالًا كبيرًا وتطلق عليه صوم باعوثة، إلا أن موعده يأتي مغايرًا لموعد الصوم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظرًا لاختلاف التقويم بين الكنيستين.

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