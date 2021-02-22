الإكلريكي تادرس سعيد يوضح فضل «يونان النبي» على العراق

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.وقال الإكليركي تادرس سعيد لـ«الدستور» إنَّ يونان النبي له مكانة خاصة في الكنيسة الكلدانية العراقية، موضحًا أنَّ يونان النبي هو أحد أصحاب الفضل عليها، فلولا مناداته لنينوى بالتوبة، لكان أجدادهم قد فنيوا تمامًا.وأوضح أنَّ الكتاب المُقدّس يذكر في السفر الذي يحمل اسم «يونان»، والذي يبلغ عدد فصوله 4 فصول أو 4 إصحاحات بحسب المصطلح الكنسي، أنَّ عدد الذين نجوا من العقاب الإلهي بسبب مناداة يونان النبي 120 ألف فرد.وأكد سعيد أنَّ الكنيسة الكلدانية العراقية بناء على ذلك السبب تحتفل بصوم نينوى احتفالًا كبيرًا وتطلق عليه صوم باعوثة، إلا أن موعده يأتي مغايرًا لموعد الصوم بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظرًا لاختلاف التقويم بين الكنيستين.