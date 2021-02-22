رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:15 م
الافتتاحية للمؤتمر
الافتتاحية للمؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية
محمد الشريف
طباعة
تنطلق غدًا الثلاثاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الثامن لمنظمة المرأة العربية (المرأة العربية والتحديات الثقافية) تحت رعاية ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، ورئاسة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة (2019- 2021). وتتواصل أعمال المؤتمر على مدار 3 أيام في الفترة من 23-25 فبراير 2021.

يشارك في الجلسة الافتتاحية وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية تضم السيدات الأول عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية أو من ينوب عنهن من وزيرات شؤون المرأة ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة ومسؤولين آخرين.

ترأس المؤتمر، وتمثل الجمهورية اللبنانية، كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية (التاسعة) ورئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية.

وحسب الترتيب الهجائي للدول المشاركة:
ترأس وفد المملكة الأردنية الهاشمية الدكتورة سلمى النمس الأمينة العامة للّجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة.

وترأس وفد الجمهورية التونسية الوزيرة إيمان زهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن تونس.

وترأس وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الوزيرة كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن الجزائر.

وترأس وفد الجمهورية السودانية الدكتورة مريم علي أحمد مديرة إدارة التشريعات والقوانين في وزارة التنمية الاجتماعية.

وترأس وفد جمهورية العراق الدكتورة ميسون الساعدي عضوة مجلس النواب.

وترأس وفد سلطنة عمان الوزيرة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وترأس وفد فلسطين سعادة الأستاذة فريال سالم مستشارة في الرئاسة الفلسطينية وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن فلسطين.

وترأس وفد ليبيا سعادة الدكتورة ليلى إبراهيم اللافي رئيسة وحدة تمكين المرأة.

وترأس وفد جمهورية مصر العربية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن مصر.

وترأس وفد المملكة المغربية الوزيرة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والأسرة وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن المغرب.

وترأس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتورة مريم الداه عقيلة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ الغزواني.

ويضم الوفد الموريتاني أيضا الوزيرة الناها الشيخ سيديا وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة وعضوة المجلس التنفيذي للمنظمة. ومحمد محمود ولد احمد ولد سيد يحي الأمين العام لوزراة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.

وترأس وفد الجمهورية اليمنية السيدة رنا أحمد غانم عضوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحِوار الوطني من اليمن.

هذا ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ومجموعة متميزة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من مختلف الدول العربية.

وتتوزع أعمال المؤتمر على 5 جلسات عمل تنعقد على مدار يومي 24 و25 فبراير، حيث يقوم 24 بحثا علميا بمقاربة أهم قضايا المرأة من منظور ثقافي.

ويلقي المؤتمر الضوء على التحديات الثقافية التي تواجهها الجهود المبذولة لتمكين المرأة في المنطقة العربية، ويرصد الخطابات الثقافية ذات الصلة كما يكشف تجليات إشكالية التراث الحداثة على صورة المرأة وأوضاعها الاجتماعية.

يناقش المؤتمر أيضًا دور السياسات العامة والأطر القانونية والاقتصادية في محاربة الثقافة النمطية وإتاحة المجال للمرأة لأن تتجاوز التأثيرات المقيدة للثقافة التقليدية والانخراط بشكل إيجابي في المسار التنموي للمجتمع.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

القصة الكاملة لهتك عرض طفلة 3 سنوات في الجيزة

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات.. تفاصيل الضبط على الأقمار الصناعية

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

أيام زمان

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال باشاغا!
مؤمن المحمدي
أبوألفين جنيه
القس. رفعت فكرى
‏التشويه التناسلى للإناث
---
المعارضة والشخصية الوطنية
المزيد

الثقافة

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصرين

الأربعاء.. خيري حسن يناقش «أرواح على الهامش» بالنيل الثقافية

أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي