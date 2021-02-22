المغرب يسجل 108 إصابات و5 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 108 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 481 ألفا و263 حالة.وأشارت وزارة الصحة المغربية، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي إلى 8559 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 633 حالة شفاء ليبلغ الإجمالي 465 ألفا و297 حالة تعاف.