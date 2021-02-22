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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

واعظ كنسي: نحن في صوم «أهل نينوى» وليس صوم يونان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:13 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها بصوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان.

وقال الواعظ بطرس سنيوت، الخادم بإيبارشية ببا، لـ«الدستور»، إن المُسمى الشائع لصوم أهل نينوى، والمعروف بصوم يونان، هو مُسمى خاطئ وغير كنسي.

وأشار إلى أن الصوم منسوب إلى أهل نينوى؛ لأنهم هم الذين صاموا بشكل طوعي ليغفر الله لهم خطاياهم، وهذا الصوم الصادق أسفر عن الصفح الإلهي عن خطاياهم.

وأوضح أنه حقًا صام يونان، وهو في داخل بطن الحوت، إلا أنه كان صومًا جبريًا فلا يوجد ما يأكله داخل بطن الحوت، إلا أن صوم أهل نينوى هو صوم توبة، تنادي به الكنيسة حتى الآن.

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