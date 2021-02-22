رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ناميبيا وبوتسوانا تؤكدان أهمية تعزيز الصداقة والتعاون المشترك

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:41 م
ناميبيا
ناميبيا
ا ش ا
طباعة
أكدت ناميبيا وبوتسوانا أهمية العمل من أجل تعزيز الصداقة ورفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسئولون من البلدين بمناسبة الجلسة السادسة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون بين البلدين التى استضافتها ناميبيا اليوم.
وقال السفير بيندا ناندا، المدير التنفيذي لإدارة العلاقات الدولية الناميبية: "إن عقد هذه الجلسة دليل على روابط الصداقة القوية التى تربط بين البلدين".

وأضاف أن "تعاوننا استمر في النمو من قوة إلى قوة، وتمثل ذلك في البرامج والمشروعات المشتركة التي جرى الاتفاق عليها وتنفيذها خلال الفترة الماضية وتبادل الزيارات المتكررة على أعلى المستويات".

من جانبه، قال جيميلوى جويتسمانج، السكرتير الدائم بوزارة الشئون الدولية والتعاون في بوتسوانا: "إن رفع مستوى آليات التعاون الثنائى يبرهن على التزام البلدين برفع مستويات الصداقة والتعاون بينهما".

وأضاف: "سيؤدى ذلك دون شك إلى تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى روابط الصداقة التي تربط بين البلدين".

وأشار المسئول البوتسواني إلى ضرورة الاستفادة الكاملة من اجتماعات اللجنة المشتركة لاستكشاف المزيد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.

موضوعات متعلقة

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

الصور

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

ننشر تفاصيل المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط

image description

إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

أزمة فى الجبلاية بسبب تعليقات الجماهير المسيئة

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

المركز الثقافي الروسي ينظم احتفالية للإذاعي شفيع شلبي الأربعاء

موعد تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب المقيمين بالخارج

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات.. تفاصيل الضبط على الأقمار الصناعية

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

أيام زمان

«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

مقالات الرأي
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

الأحد.. جاليرى بيكاسو يستعد لمعرض الفنانين المعاصريين

أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي

سامح فايز: أخطر ألاعيب دور النشر هو صناعة نجوم وهميين

«ارسم بطلك».. مبادرة لتحويل أبطال الأعمال الأدبية للوحات فنية