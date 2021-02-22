ناميبيا وبوتسوانا تؤكدان أهمية تعزيز الصداقة والتعاون المشترك

أكدت ناميبيا وبوتسوانا أهمية العمل من أجل تعزيز الصداقة ورفع مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسئولون من البلدين بمناسبة الجلسة السادسة للجنة المشتركة الدائمة للتعاون بين البلدين التى استضافتها ناميبيا اليوم.وقال السفير بيندا ناندا، المدير التنفيذي لإدارة العلاقات الدولية الناميبية: "إن عقد هذه الجلسة دليل على روابط الصداقة القوية التى تربط بين البلدين".وأضاف أن "تعاوننا استمر في النمو من قوة إلى قوة، وتمثل ذلك في البرامج والمشروعات المشتركة التي جرى الاتفاق عليها وتنفيذها خلال الفترة الماضية وتبادل الزيارات المتكررة على أعلى المستويات".من جانبه، قال جيميلوى جويتسمانج، السكرتير الدائم بوزارة الشئون الدولية والتعاون في بوتسوانا: "إن رفع مستوى آليات التعاون الثنائى يبرهن على التزام البلدين برفع مستويات الصداقة والتعاون بينهما".وأضاف: "سيؤدى ذلك دون شك إلى تعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى روابط الصداقة التي تربط بين البلدين".وأشار المسئول البوتسواني إلى ضرورة الاستفادة الكاملة من اجتماعات اللجنة المشتركة لاستكشاف المزيد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.