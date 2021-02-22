العراق: صواريخ «المنطقة الخضراء» انطلقت من جهة الكرادة

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء انطلقت من جهة الكرادة بوسط بغداد.وقال الخفاجي في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) "إن الجهد الاستخباري مكن القوات الأمنية من الوصول لبقايا داعش"، مضيفا أن تعاون المواطن مع القوات الأمنية يدعم الجهد الاستخباري.وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، سقوط صاروخين على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد دون وقوع إصابات.