طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

تعتبر الكيكة العادية الهشة من أفضل الخيارات خاصة كبديل للفطور، أو تناولها مع كوب من الشاي، لذا نرصد في سطور طريقة سهلة لتحضيرها.المقادير- 2 كوب من الدقيق- 5 بيضات- 1 كوب لبن- 1 كوب سكر- نصف كوب سمن أو زيت-3 ملاعق فانيليا- 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر- فاكهة وكريمة للتزيينطريقة العمل- يتم خفق في بولة السكر والزيت والبيض والفانيليا والحليب سويًا- نخلط الدقيق مع البيكنج بودر- يتم خلط وعاء الدقيق على وعاء السكر بالتدريج وفي اتجاه واحد- نجهز القالب الخاص بالكيك ويتم دهنه- وفي الفرن الساخن بشكل مسبق على درجة حرارة 180 يتم وضع الصينية- يتم وضع الصينية في الفرن الساخن مدة 25 دقيقة.- عند إتمام النضج يتم التزيين باستخدام الفاكهة والكريمة.