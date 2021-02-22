طريقة عمل الكيكة العادية الهشة
الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:26 م
شيماء دهبطباعة
تعتبر الكيكة العادية الهشة من أفضل الخيارات خاصة كبديل للفطور، أو تناولها مع كوب من الشاي، لذا نرصد في سطور طريقة سهلة لتحضيرها.
المقادير
- 2 كوب من الدقيق
- 5 بيضات
- 1 كوب لبن
- 1 كوب سكر
- نصف كوب سمن أو زيت
-3 ملاعق فانيليا
- 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر
- فاكهة وكريمة للتزيين
طريقة العمل
- يتم خفق في بولة السكر والزيت والبيض والفانيليا والحليب سويًا
- نخلط الدقيق مع البيكنج بودر
- يتم خلط وعاء الدقيق على وعاء السكر بالتدريج وفي اتجاه واحد
- نجهز القالب الخاص بالكيك ويتم دهنه
- وفي الفرن الساخن بشكل مسبق على درجة حرارة 180 يتم وضع الصينية
- يتم وضع الصينية في الفرن الساخن مدة 25 دقيقة.
- عند إتمام النضج يتم التزيين باستخدام الفاكهة والكريمة.
المقادير
- 2 كوب من الدقيق
- 5 بيضات
- 1 كوب لبن
- 1 كوب سكر
- نصف كوب سمن أو زيت
-3 ملاعق فانيليا
- 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر
- فاكهة وكريمة للتزيين
طريقة العمل
- يتم خفق في بولة السكر والزيت والبيض والفانيليا والحليب سويًا
- نخلط الدقيق مع البيكنج بودر
- يتم خلط وعاء الدقيق على وعاء السكر بالتدريج وفي اتجاه واحد
- نجهز القالب الخاص بالكيك ويتم دهنه
- وفي الفرن الساخن بشكل مسبق على درجة حرارة 180 يتم وضع الصينية
- يتم وضع الصينية في الفرن الساخن مدة 25 دقيقة.
- عند إتمام النضج يتم التزيين باستخدام الفاكهة والكريمة.