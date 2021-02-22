«القومي للمرأة» يختتم ورشة عمل لمقدمي خدمات الدعم النفسي

اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوي المرأة، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبحضور موظفي مكتب الشكاوى للمركز الرئيسي وفروعه بالمحافظات.وبدأت فعاليات اليوم الثالث بمحاضرة الدكتورة نجلاء عدلي استشاري الطب النفسي ومديرة إدارة التدريب بالأمانة العامة للصحة النفسية، حيث أشارت إلى الخدمات التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية، وأرقام الخط الساخن للدعم النفسي الخاص بالأمانة العامة للصحة النفسية 08008880700 أو 0220816831، ومن الخدمات التي يتم تقديمها أيضًا تنظيم حملات توعوية للأمهات في جميع المحافظات للتوعية بمرض فرط الحركة عند الأطفال وكيفية التعامل الصحيح مع الطفل، وإعداد حملة توعوية عن أضرار التدخين وكيفية الإقلاع عنه.كما أوضحت الأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة للصحة النفسية أثناء أزمة فيروس كورونا المستجد، ومنها إعداد فيديوهات ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي لكيفية الحفاظ على الصحة النفسية وكيفية رفع المعنويات خلال أزمة كورونا.وأوضحت سوزي لطفي مديرة بيت المشورة بالمحاضرة الثانية كيفية التعرف على الصورة الذاتية عن طريق تدريب تطبيقي والتعامل في مواجهة المشاكل.كما أوضحت الدكتورة نجلاء نبيل مديرة مركز inside out counseling center للمشورة وتقديم الدعم النفسي تعريف الاكتئاب وكيفية التعامل معه والتغلب عليه وهذا بعمل اختبار لقياس نسبة الاكتئاب، بالإضافة إلى توضيح طرق إقناع المرأة للجوء إلى المساعدة النفسية المتخصصة، وإزالة الوصمة المجتمعية تجاه العلاج النفسي منعًا للوصول إلى مرحلة حرجة واللجوء إلى الانتحار.