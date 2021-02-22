أوكرانيا وبولندا تطالبان واشنطن بمنع بناء خط أنابيب «نورد ستريم 2»

طالب وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا ونظيره البولندي زبيجنيو راو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمنع بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".وقال الوزيران في بيان مشترك، نقلته وكالة أنباء (أوكرانيا برس) اليوم الاثنين، "ندعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى استخدام كل الوسائل المتاحة لمنع استكمال المشروع".وأضاف البيان "أوكرانيا وبولندا تحذران من استكمال بناء خط الأنابيب... الغرب لا يستطيع التراجع في وجه الابتزاز الذي يتعارض مع كل ما ندافع عنه".وشدد وزيرا الخارجية على أنه في حالة نجاح المشروع، قد تحاول روسيا إقناع الشعب الأوكراني بأن الغرب لا يبالي بمبادئه الخاصة، وبأمن وازدهار أوكرانيا.وخط أنابيب "نورد ستريم 2" هو مشروع عملاق سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وسيبلغ طوله حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله.