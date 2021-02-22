طريقة عمل البرجر البيتي

يعد البرجر من الأطعمة الشهية للكبار والصغار، ولكن يُفضل العديد من الأشخاص أن يتم تحضيره بالمنزل لضمان كافة مكوناته، كونها صحية وغير فاسدة لذا نوضح خلال السطور التالية كيفية عمل البرجر البيتي.المكونات- كيلو لحمة مفرومة- ملعقة من البيكينج بودر- 2 كيس من خلطة البرجر الجاهزطريقة العمل- يتم خلط اللحمة مع البيكينج بودر مع خلطة البرجر الجاهزة معًا بشكل محكم.- يتم تشكيل العجين لكرات صغيرة ويُفضل أن يتم التأكيد على الحجم الخاص بالكرات من خلال استخدام الميزان الحساس.- يتم الاحتفاظ بالكرات داخل الثلاجة ليتم التماسك لمدة نصف ساعة.- يتم استخدام الغطاء الخاص بالسمن أو كوب للضغط على الكرة وتشكيل حجم البرجر المتعارف عليه بطريقة متساوية.- ومن ثم يتم التسوية على نار هادئة.- عقب التسوية الخاصة بالبرجر يتم تقديمه مع الخس والعيش الخاص به وبالهنا والشفا.في حالة عدم توافر خلطة البرجر الجاهزة يمكن استخدام ملعقة صغيرة من (بصل بودر، ثوم بودر، السبع بهارات، رشة قرفة، فلفل أسود).