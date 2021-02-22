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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الآن.. شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة بالتفصيل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:35 م
السيارات
السيارات
أحمد عوض
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شروط إحلال السيارات 2021 والمستندات المطلوبة، ترصدها جريدة «الدستور» عبر هذا التقرير، حيث يبحث كثيرين بشكل يومي عن المبادرة الرئاسية التي أطلقها السيسي خلال عام 2021، ولقيت هذه المبادرة على إعجاب الكثير من قائدي السيارات الملاكي والمكروباص وباقي الأنواع المختلفة المدرجة في المبادرة، ونرصد من خلال هذا التقرير التفاصيل الكاملة لها.

يستطيع جميع المتقدمين أو الراغبين في الاستفسارات الاستعلام عن برنامج إحلال السيارات، حيث خصصت الحكومة الخط الساخن 16733 للاستعلام عن المبادرة من كل المحافظات.

شروط إحلال السيارات 2021

1_ يجب أن لا يكون سن المتقدم أقل من 21 عام ولا يزيد عن 55 عام.
2_ أن تكون رخصة المتقدم سارية ومسجلة باسم صاحب السيارة.
3_ يتعهد المتقدم بسداد المبلغ المطلوب للسيارة وفقاً لشروط السداد مع إثبات قدرة المتقدم المالية علي السداد (بيان إجمالى الدخل الشهري سندات مليكة- وديعة).
4_  فترة السداد تصل الي حوالي 120 شهراً، بحيث تكون فترة السماح حوالي 3 أشهر.

يتسائل كثيرين حول هل من الممكن الاستفادة من المبادرة من خلال عقد مسجل باسم صاحب السيارة المستهلكة؟، فالإجابة عليه أنه يشترط أن تكون الرخصة مسجلة باسم صاحب السيارة وتكون الرخصة سارية، حيث يبدأ قسط السيارة الجديدة من 1600 جنيه.

قد يهمك أيضا:

وفي حالة حصول المتقدم علي قرض من أي بنك في جمهورية مصر العربية، فهل يجوز الاستفادة من المبادرة؟، فالإجابة على ذلك تكون علي حسب دخل المتقدم لهذه المبادرة، وتقييم البنك لقدرته علي سداد أقساط السيارة الجديدة.

المستندات المطلوبة للمتقدم في المبادرة

1_ صورة الرقم القومي للمتقدم والضامن.
2_  مستندات تثبت محل الإقامة للمتقدم والضامن، على أن تشتمل على (عقد إيجار " تمليك" _ إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لآخر تلت أشهر بحد اقصي).
3_ رخصة سارية ومسجلة باسم صاحب السيارة المستهلكة والمطلوب إحلالها وتجديدها، وتعتبر هذه المستندات ما يثطلب عند التوجه للمشاركة في المبادرة كما عرضنا في السطور السابقة شروط إحلال السيارات 2021.


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