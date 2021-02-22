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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: لقاحات كورونا ستكون من الموارد المحدودة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:00 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن لقاحات فيروس كورونا المستجد ستكون من الموارد المحدودة فيما تبقى من العام الجاري، بما يستدعي استخدامها بشكل استراتيجي.

وأشار المدير العام للمنظمة - في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في جنيف مساء اليوم الاثنين إلى أن قادة مجموعة السبع قد تعهدوا بتقديم أكثر من 4 مليارات دولار لآلية (كوفاكس)، الهادفة إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا، كما أعلنوا اعتزامهم تشاطر اللقاح مع الآلية.

ولفت إلى أن الدول الغنية ماتزال تقوم بإبرام عقود ثنائية مع الشركات المصنعة للقاحات، بما يقلل من حصول (كوفاكس) على الجرعات حتى لو توفرت لديها الأموال.

وردا على إشكالية تقديم الشركات المصنعة لتنازلات في مجال الملكية الفكرية حتى تتمكن البلدان النامية من تصنيع لقاحات كورونا بتكلفة رخيصة، قال الدكتور أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية "إن مسألة الملكية الفكرية حساسة دائما ولكنها تستدعى الدراسة، وهناك تجربة مع علاجات فيروس نقص المناعة البشرية (إيدز)، ومن خلال صندوق عالمي تم توفير تلك العلاجات لملايين المصابين في البلدان النامية بأسعار رخيصة ودون أن يؤثر ذلك على الأنظمة المالية للشركات المصنعة لهذه العلاجات أو على أرباحها".. مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى تنظيم مع الشركات التى استثمرت أمولا هائلة للوصول إلى اللقاح.

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقوم بتشاطر لقاحات كورونا مع دول أخرى، قال فاوتشى "لا أملك بعد ردا رسميا على ذلك".

وبخصوص الحساسية التي يمكن أن تنتج لدى بعض الأشخاص نتيجة الحصول على لقاحات كورونا، قال فاوتشي إن "الدراسات حتى الآن تشير إلى أن هناك 4 إلى 5 في المليون ظهرت لديهم حساسية تجاه لقاح فايزر، في حين كان الرقم بالنسبة للقاح مودرنا 3 إلى 4 في المليون".. مضيفا "هذه المعدلات جيدة للغاية وتشير إلى عدم وجود موانع للحصول على اللقاحات".

ونصح بأن ينتظر الشخص بعد الحصول على اللقاح لمدة نصف ساعة للاطمئنان على عدم وجود ردود فعل سلبية لديه، وذلك إن كان الشخص لديه تاريخ خاص مع الحساسية أو لديه حساسية تجاه أي من مكونات اللقاح.

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