ضبط أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الإثنين، حملة لاستهداف المنشآت الغذائية، بدائرة مركز فوه، بضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على صحة المواطنين.ضمت الحملة في عضويتها رضا داود، وحمدي النوساني، بالرقابة التموينية، وأسفرت عن ضبط معامل لتصنيع الألبان، بدائرة مركز فوه، بداخله 10 أطنان ملح متحجر بسبب سوء التخرين، منتهي الصلاحية، و300 كجم جبنة موزاريلا، مدون عليها تاريخ إنتاج وهمي مخالف للحقيقة، مدخلًا الغش والتدليس على المواطنين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 370 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز فوه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.كما ضبطت الحملة صاحب معمل ألبان، بدائرة مركز فوه، لحيازته 260 كجم جبنة بيضاء، منتهية الصلاحية، و40 كجم منفحة، مدون عليها تاريخين للإنتاج، و1.5 طن جبنة موزاريلا، مدون عليها تاريخ إنتاج مخالف للحقيقة، وطن جبن رومي مبشور، مدون عليها تاريخ إنتاج مخالف للحقيقة، وطن بروتين، دون تاريخ إنتاج وصلاحية.وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر رقم 371 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز فوه، وتولت النيابة التحقيقات.