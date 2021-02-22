الكويت تسجل 899 إصابة و5 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الإثنین، عن تسجيل 899 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و955 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 184 ألفا و989 حالة، والوفيات إلى 1049 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 173 ألفا و182 حالة، بنسبة شفاء بلغت 93.6%.