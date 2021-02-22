الإمارات تبحث مع الجزائر وأوكرانيا وعمان سبل تعزيز التعاون

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع قائد القوات الجوية الجزائرية اللواء محمود لعرابة، ورئيس أركان القوات البحرية الجزائرية العميد مراد قريوع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الشيخ منصور بن زايد استقبل أيضًا على هامش معرض "آيدكس 2021" - نائب رئيس مجلس الوزراء الأوكراني أوليغ أوروسكي، وبحث الجانبان تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، بما يحقق التقدم والازدهار لهما.

كما بحث بن زايد مع السفير العماني لدى الإمارات أحمد بن هلال البوسعيدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في مختلف المجالات والقطاعات، لما فيه مصلحة وتطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.