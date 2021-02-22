رئيس مدينة الطود بالأقصر يتابع تركيب أعمدة الإنارة

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرفقته المهندسة فاطمة خليل احمد مدير إدارة الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، عمليات تركيب أعمدة الجهد المتوسط بالطريق المؤدي إلى مركز شباب المستقبل الجديد، وأيضا الطريق المؤدي إلى مركز شباب السنابله والجرادات بمدينة الطود.بالإضافة إلى تركيب أعمدة الجهد المتوسط لمحول كشك كهربائي بقدرة ٣٠٠ ك.ف امبير بتقاطع طريق المصلب ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود لعام ٢٠٢٠٢٠٢١، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة متابعة كافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة.ووجه رئيس مركز ومدينة الطود، بسرعة الانتهاء من تركيب جميع الأعمده طبقا للخطة الزمنية الموضوعة وبالمواصفات والمعايير المتعاقد عليها وذلك لسرعة الانتهاء من إنارة الطريق.كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود تنفيذ حملة النظافة بطريق الشيخ حسان، والتي شملت رفع القمامة والمخلفات والأتربة المتراكمة ووضع تربة تتماسك مع المياه بالطريق، بالإضافة إلى إزالة المتولد اليومى من القمامة وتهذيب الأشجار والنخيل بالطرق، وشدد على فتح جميع الشوارع المغلقة المتعدية على خطوط التنظيم.