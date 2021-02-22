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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل «في يوم وليلة»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:35 م
في يوم وليلة
في يوم وليلة
حسن أمين
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يقدم لكم «الدستور» مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل "في يوم وليلة"، حيث انطلق أمس الأحد أولى حلقات المسلسل الدرامي "في يوم وليلة" ويخوض بطولته الفنان أحمد رزق والفنانة أيتن عامر، وعدد كبير من نجوم الفن.

مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة

يعرض مسلسل في يوم وليلة على قناة ON "أون" الفضائية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس، ويعاد المسلسل على قناة أون دراما "ON DRAMA" الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء.

أبطال وصناع مسلسل في يوم وليلة

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن وهم:
* أحمد رزق
* أيتن عامر
* محمد جمعة
* نضال الشافعي
* صلاح عبد الله
* محمد مهران
* داليا مصطفى
* ولاء الشريف
* محمد عز
* حسني شتا
* عابد عناني
* أحمد كرارة
* ميرنا نور الدين (ضيفة شرف)
* المسلسل من إخراج شرين عادل
* تأليف مصطفى جمال هاشم
* تأليف مسلسل من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر
* المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي

قصة وأحداث مسلسل في يوم وليلة

تدور أحداث مسلسل في يوم وليلة في اطار اجتماعي تشويقي حول حياة شخص يدعى "خالد" والذي يجسده الفنان أحمد رزق وتدهور حالته الأقتصادية والتي تزداد سوءا بعد عدد من المشكلات في عمله بالإضافة إلى تدهور حالة والده الصحية، بالتزامن مع رؤيته لكابوس يراوده بأنه سيتورط في حادث سيقلب حياته رأسا على عقب.

وانطلق تصوير مسلسل في يوم وليلة في شهر سبتمبر الماضي 2020 وصورت المخرجة شيرين عادل معظم مشاهد العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من المناطق المتفرقة في شوارع القاهرة والجيزة، ورفع صناع العمل شعار فركش في شهر ديسمبر من العام نفسه.

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ومن جانبه قال الفنان أحمد رزق لـ"الدستور" إنه متفائل بنجاح مسلسل" في يوم وليلة" خاصة أن أحداثه جديدة ومختلفة وتدور في إطار من الإثارة والتشويق.

وأضاف أن المشاهد يبحث عن الإثارة والتشويق دائمًا ليبتعد عن الملل والإطالة، لذلك يتميز مسلسله بالغموض الذي سيجذب المشاهد بداية من التتر الذي يقوم بغنائه المطرب إبراهيم الحكمي وصولا للأحداث الشيقة والإخراج المميز.

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