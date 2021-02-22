الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شرق الحزم بالجوف

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين مواقع استراتيجية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في جبهة الجدافر، وتمكنت من تحرير مناطق مهمة شمال الجبهة.وأضافت قوات الجيش أنها تقدمت في الجبهة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيا الحوثية، لافتة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة.