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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية شرق الحزم بالجوف

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:27 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
ا ش ا
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حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الإثنين مواقع استراتيجية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في جبهة الجدافر، وتمكنت من تحرير مناطق مهمة شمال الجبهة.

وأضافت قوات الجيش أنها تقدمت في الجبهة وسط انهيارات متسارعة في صفوف الميليشيا الحوثية، لافتة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة.

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