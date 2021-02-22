غدًا.. دار الكتب تناقش موهبة العقاد وحضارة الشعوب

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة نيفين موسى، من خلال مكتباتها الفرعية نشاطًا مكثفًا يبدأ الخميس المقبل، حيث تقيم مكتبة الخلفاء الراشدين ندوة عن العلاقات الأسرية، فيما تقيم مكتبة الهرم ندوة عن العقاد أشهر قارئ في العصر الحديث.وتناقش مكتبة نادي الجيزة التابعة لدار الكتب والوثائق القومية غدًا- تنمية المواهب في ندوة للمحاضر عبدالرحمن مؤمن مؤسس فريق طموح للكنوز البشرية، بينما تنظم مكتبة الزيتون أمسية شعرية.كما تناقش مكتبة إمبابة العامة موضوع ثقافة الأم وحضارة الشعوب، يحاضر في الندوة أحمد الكومي رئيس مجلس إدارة جمعية أعلام الثقافة العربية والتنمية، وذلك بعد غدٍ بمقر المكتبة.