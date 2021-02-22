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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: آليات التعامل بين روسيا وبيلاروس تعمل جيدًا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:23 م
بوتين
بوتين
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، أن آليات التعامل بين روسيا وبيلاروس تعمل جيدا، لافتا إلى الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين موسكو ومينسك.

وقال الرئيس الروسي، في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "آليات التعامل فيما بيننا تعمل جيدا، ولا يمضي يوم واحد دون أن يتواصل زملاء من بلدينا فيما بينهم لحل هذه المسألة أو تلك".

وأعرب عن سعادته بلقاء نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، في منتجع سوتشي الروسي، لافتا إلى أن العلاقات بين موسكو ومينسك تحتفظ بمستوى التعامل الاستراتيجي والشراكة، وأن روسيا تبقى أكبر شريك تجاري واقتصادي لبيلاروس، إذ يبلغ نصيب روسيا من مجمل التبادل التجاري البيلاروسي حوالي 50%.

وأشار بوتين إلى أن بلاده تعتبر أكثر مستثمر في الاقتصاد البيلاروسي، حيث تزيد استثمارات بلاده ما يعادل 4 مليارات دولار، مضيفا أن هناك أواصر ثقافية ولغوية ودينية وتاريخية تربط بين البلدين والشعبين، وأن العلاقات الثنائية تتطور بنجاح على مستوى الأقاليم الروسية والبيلاروسية.

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