خسائر لليرة التركية بسبب دفاع الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق

هبطت الليرة التركية بما يصل إلى اثنين في المئة أثناء التعاملات اليوم الإثنين، وذلك بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق التي أدت إلى هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي.وتراجعت الليرة، وبحلول الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 7.0241، بانخفاض 0.94 بالمئة عن مستواها في بداية الجلسة.