حكومة كردستان العراق تتخذ إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق سلسلة إجراءات جديدة للوقاية من فيروس كورونا المتحور، مؤكدة استمرار العمل بالمدارس.وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين "إن اللجنة العليا لمكافحة كورونا في كردستان قررت في اجتماعها الذي عُقد اليوم، استمرار العمل بالمدارس مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية".وأضاف أنه "لن يكون هناك حظر تجوال، ولكن سيتم تشديد التنقل بين الإقليم وبقية المحافظات"، مطالبًا جميع المؤسسات الحكومية بإلزام موظفيها بالتعليمات الوقائية، فيما دعا المؤسسات الإعلامية إلى التعاون في نشر التوعية من الفيروس ودعم الحكومة في نشر التعليمات الاحترازية.وأشار إلى أنه سيتم منع دخول المجاميع السياحية إلى إقليم كردستان، فيما سيتم السماح فقط للوفود الحكومية الرسمية بالدخول إلى الإقليم.