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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصر تستقبل شحنة جديدة من لقاح كورونا الصيني «سينوفارم»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:19 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
فاتن غلاب
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، مع الساعات الأولى من منتصف الليل، شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، قادمًا من العاصمة الصينية بكين، على متن طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران القادمة من هناك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن تصل شحنة اللقاح الصيني والتي أهدتها الصين إلى مصر، إلى مطار القاهرة في تمام الثانية بعد منتصف الليل، على متن رحلة مصر للطيران رقم ms956، القادمة من العاصمة بكين، ويكون في استقبالها بالمطار اثنان من مساعدي وزيرة الصحة هالة زايد، والسفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، وأيضا الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الطب الوقائي.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يجري مسئولو وزارة الصحة بحضور السفير الصيني مؤتمرًا صحفيًا بمطار القاهرة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، قبل وصول الشحنة، حيث يجري الترتيب في مطار القاهرة لذلك حتى اللحظة، ولم يتم التأكيد بعد حول وجود وزيرة الصحة هالة زايد في استقبال الشحنة بالمطار.

كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أعلنت في وقت سابق، أن شحنات جديدة من لقاح فيروس كورونا الصيني ستصل القاهرة خلال الفترة الحالية، ومن المنتظر أيضا أن تتسلم مصر، في وقت لاحق، شحنة كبيرة من لقاح شركة "أسترازينيكا".

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