رئيس الأركان يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة بما يحقق المصالح المشتركة فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار، فضلاً عن مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عمق العلاقات المصرية الأمريكية معرباً عن اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية، متطلعاً إلى أن تشهد المرحلة الحالية والمستقبلية مزيداً من التعاون المشترك على نحو يلبى المصالح المشتركة للجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.