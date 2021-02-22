قبرص تعرب عن بالغ حزنها لمقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو

أعربت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الإثنين، عن بالغ حزنها لمقتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو، وأحد عناصر قوات الدرك الوطني الإيطالية (الكارابينيري) في هجوم استهدف قافلة تابعة للأمم المتحدة في كينشاسا عاصمة الكونغو.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ووزارة الخارجية الإيطالية والشعب الإيطالي، مطالبة بتقديم الجناة إلى العدالة.وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة وفاة السفير الإيطالي وأحد عناصر الكارابينيري، اليوم في منطقة غوما شرق الكونغو.وأوضح بيان الخارجية أن السفير والعسكري المرافق له كانا على متن سيارة في قافلة تابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو).